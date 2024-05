Patriartech

"Que diriez-vous d'"ordinateur" ? C'est un mot correctement formé, qui se trouve même dans le Littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde". Déjà au moment de choisir un mot français pour traduire l'anglais computer, Jacques Perret, alors président d'IBM France, faisait éclater toute la dimension mégalomane, démiurgique et patriarcale du secteur informatique. Or, si dans la tech peut-être encore plus qu'ailleurs, on ne cesse de glorifier des hommes seuls présentés comme des génies, nous devons ces inventions, comme tous les progrès scientifiques, à des collectifs dont la plupart étaient mixtes. Réparant cette injustice épistémique, ce livre se donne pour but de montrer combien la tech reproduit, amplifie, alimente et légitime le système patriarcal. Aujourd'hui professeure agrégée en civilisation américaine à l'université de Bretagne Sud, Marion Olharan Lagan a dirigé les équipes qui ont conçu les personnalités française, italienne et espagnole d'Alexa, l'assistant personnel d'Amazon.