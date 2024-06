Les parures de Paris. Les révoltés

Paris, 1846. Entre drames et bonheurs, Basilique et Clovis mettent toutes leurs forces à construire une vie qui leur ressemble. Dans le secret du passage Potier, une étrange famille se constitue autour d'eux, complice de leur subterfuge pour réaliser un rêve interdit. Mais la révolution de 1848 arrive, porteuse d'idéaux et d'espoirs démesurés ; elle semble leur offrir une alternative au mensonge. Au milieu de la colère d'un peuple épuisé, d'un peuple qui gronde, Basilique rejoint des cercles féministes et Clovis s'engage dans le journal de son ami Etienne. Jusqu'au jour où leur vie bascule au coeur des barricades... Ce second volume poursuit la saga des Parures de Paris, dont le premier tome a été publié en octobre 2023. Le troisième et dernier tome paraîtra en octobre 2024.