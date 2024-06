Emile et Margot Tome : En avant la musique !

Installez vous sur le tabouret, commencez à jouer... votre piano à queue va bientôt s'envoler... Au château d'Emile et Margot, les maisons ne tournent pas rond Les girouettes changent tout le temps d'avis Les étoiles ont perdu la raison Et les chansons peuvent prendre vie Retrouvez nos deux héros dans un album plein de poésie Où monstres, musique et folie sont à nouveau réunis !