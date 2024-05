Les griffes du médecin. Histoire d'une femme fatale

Mêlant réflexions et anecdotes, ce témoignage âpre et déroutant nous invite à adopter la bienveillance comme mode de pensée. L'autrice présente son parcours de jeune maman et d'artiste, raconte les larmes, les épreuves et la façon dont elle a appris à s'en extraire. Une leçon de courage et d'amour.