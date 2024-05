Dans ce roman se situant entre deux terres (l'Aude et les Pyrénées catalanes) le lecteur est invité à découvrir les potagers de Lagrasse, les chalets de Gruissan, les plages du Barcarès et de Narbonne-Plage, l'étang de Salses-Leucate, la fête de la Saint-Jean à Err, et tant d'autres moments appartenant au sens du sacré dans le quotidien. L'opération de Francesca d'un abcès cérébral au cerveau apporte une vision radicalement nouvelle de la vie, transcendée par l'exercice de l'écriture poétique, redonnant aux êtres et aux choses une quintessence de la beauté absolue, allant de la proximité de la mort au mariage de Noémie, en passant par la naissance d'Alma. La vie sera toujours plus forte que la mort. L'écriture étant le relais indispensable pour apporter une autre lecture, passionnée, de chaque instant. L'Après est un texte qui précède chronologiquement Fanfan au Maroc. C'est également un hommage à Francis Ponge, l'auteur du parti pris des choses. Philippe Vigier parle, avec ravissement poétique, des lieux et des choses qui, subitement, grâce à l'écriture, prennent vie.