Always hate

Il ne veut qu'elle. Quitte à braver le plus grand des interdits ! Stanford et Quinn sont meilleurs amis depuis la fac et rien ne pourra jamais les séparer. Quand Leah, la petite soeur de Quinn, débarque à New York pour rejoindre ses amies et son frère, Stanford perd pied face à la séduisante jeune femme. Mais son am, i connaissant sa réputation de coureur de jupons, lui fait promettre de ne surtout pas toucher à sa petite soeur. Impossible de trahir son meilleur pote, qu'il considère comme son frère, mais difficile de résister à Leah. Quand elle est là, il ne voit qu'elle, ne désire qu'elle... quitte à se brûler les ailes...