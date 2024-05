Chants pour rien et de nulle part

Derrière ces vers et leur musique lancinante et énigmatique, affluent la prière, la plainte, l'imprécation, la nostalgie et la peur, le jeu des destinées et leur menace... Ne te fie pas aux heures grises la destinée s'y tient parfois En la promesse une traîtrise la sangle est cachée dans le choix. Et ce qui vient sourdre aussi au coeur des mots, comme une incantation, et que le poète peut à peine dire, tant lui paraît étrange la gageure d'exister.