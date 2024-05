Écoute ton coeur, il sait

Dans cet apprentissage de soi, le coeur connaît quelques bouleversements, il apprend, il est confronté aux émotions, aux rencontres. Enzo a grandi. Le lycée est derrière lui et il se construit au fil du temps. Le passage à l'âge adulte signifie aussi pour lui de faire face aux vicissitudes imposées par la vie. Les hauts et quelques bas qui entravent cette tranquillité à laquelle il aspire comme tout un chacun. Un amour se profile, puis s'installe. Une fulgurance, une de plus, mais certainement pas une de trop. L'évidence de cet amour le gagne et l'atteint jusqu'à ce jour où l'incertitude le fait douter, le fait chavirer. Enzo va devoir vivre l'absence, celle de l'être aimé par-dessus tout. Il va devoir affronter ses propres démons, de ceux qui vous font parfois sombrer. Mais, ici encore, une phrase, aucunement " maladroite " cette fois-ci, va résonner dans sa tête, comme une ritournelle optimiste que ses proches lui répètent alors qu'il perd espoir. Car, quoi de plus juste, alors que tout semble impossible, que de se raccrocher à ce muscle qui nous fait tous vivre ? Ce coeur qui bat, qui vous souffle au creux de l'oreille la plus simple des vérités, celle des sentiments profonds. " Ecoute ton coeur, il sait " lui sont soufflés. Finira-t-il par entendre ces mots ? Enzo, dans ce second tome, expérimente l'incertain, le doute, mais aussi et surtout l'amour au sens le plus pur du terme. Alors, ce coeur, qui le guide depuis toujours, saura-t-il finalement se faire entendre et prendre le dessus sur un mental parfois contrarié ?