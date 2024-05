Love bikers

Elle ne pense qu'au sexe. Ils ne pensent qu'à elle. Débarquée depuis peu chez les Savage Tigers, Savannah est hypersexuelle depuis son adolescence. Elle n'obéit qu'à Vince qui se la refuse à cause de sa maladie, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Mais c'était sans compter sur le retour de son premier amour qui va tout chambouler. Blessée, Savannah trouve réconfort auprès de Silas, le Près' des Killer Lions. Seulement, aucun des deux ne veut renoncer à cette fille hors du commun. Entre la douceur de Silas et l'autorité de Vince, le coeur de Savannah balance. Sans compter qu'une dangereuse menace plane sur elle... Qui lui veut du mal et pourquoi ? Vince et Silas seront-ils prêts à tout pour la sauver ? Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs.