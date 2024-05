Entre volonté et prédétermination. Destins croisés au Tchad

A travers les destins croisés de M'bodou et de ses amis, plongez au coeur d'une amitié indéfectible qui transcende les différences sociales et culturelles au Tchad. Suivez le récit poignant qui se dévoile dans les contrées reculées, où la survie est un défi quotidien et où les populations luttent pour des besoins aussi fondamentaux que l'eau potable, l'éducation et les soins de santé. Un voyage captivant à travers les paysages rugueux et les communautés oubliées, révélant une réalité souvent méconnue et bouleversante, loin des clichés de N'Djamena. Fiction inspirée par des événements réels, ce roman est un appel à l'action et à la solidarité envers ceux qui luttent pour leur dignité et leurs droits les plus élémentaires. Une histoire vibrante qui invite à réfléchir sur notre propre engagement dans la construction d'un monde plus juste et plus inclusif pour tous.