Le cahier des amoureux de la langue française. 80 pages de jeux avec Les Parenthèses élémentaires

La langue française vous passionne ; vous adorez l'orthographe et l'étymologie... ce cahier d'activités vous est destiné ! Savez-vous ce que signifie "adamantin", ce qu'est un lit de Procuste et quel dieu a donné son nom à la panique ? Quiz, grilles à mots cachés, charades, rébus et autres questionnaires à choix multiples n'attendent que vous. Ce cahier vous propose des dizaines d'exercices amusants et décomplexés pour ne plus hésiter sur le pluriel du mot "arc-en-ciel", savoir écrire un mail - ou courriel - sans maladresse et enfin conjuguer "bouillir" sans même réfléchir. A présent c'est à vous de jouer, en vous trompant peut-être parfois, mais en apprenant encore et toujours !