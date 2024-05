The storm of my life

A même pas dix-huit ans, Billie intègre l'école de ses rêves la Music Academy. Elle n'a qu'une idée en tête devenir productrice de musique. Même si les complications s'accumulent et qu'elle tente de garder le cap en masquant ses faiblesses, elle est prête à tout, quitte à se perdre en chemin... Léo est en troisième année à la Music Academy. Si son père souhaite qu'il devienne un grand pianiste qui parcourt les opéras, lui n'a qu'un rêve : jouer de la guitare dans un groupe de rock. Et pour ça, il est prêt à tout, quitte à braver tous les interdits... Quand leur route se croise, c'est explosif. Léo a beau être sexy en diable, c'est le jeune homme le plus méprisable qu'elle ait rencontré. Il la déteste sans raison. Le tenir loin d'elle est sa priorité. Mais ne dit-on pas qu'entre l'amour et la haine il n'y a qu'un pas ?