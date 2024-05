Alma, la liberté

1789. Alors que Paris bouillonne dans la chaleur de juillet, Alma et Joseph sont happés par la tornade de la Révolution. Mais Alma doit regagner la Louisiane où son petit frère a été vendu, et Joseph ne lâche pas la trace de son trésor. D'une rive à l'autre de l'Atlantique, à Versailles, Londres ou New York, du soulèvement de la France à celui des esclaves de Saint-Domingue... le grand combat de la liberté avance. Et le lien se resserre entre Alma et Joseph à mesure que les dangers se dressent autour d'eux.