Gen War - La Guerre des générations - tome 02

2e round : la lutte entre les jeunes et les vieux continue, et ils n'ont aucune pitié ! Après le grand cataclysme jeune/vieux consécutif au retrait des trottinettes en libre-service, le conflit de génération n'a jamais été aussi tendu. Tous les coups sont permis pour affronter l'adversaire : couper Internet pour désemparer les jeunes, empêcher les vieux de regarder la téloche pour leur faire rater leur rdv quotidien avec Nagui et ainsi affaiblir leur moral... Mais les choses se compliquent lorsque des vieux se rendent compte qu'ils manquent de recrues, ou que certains cas de jeunismes apparaissent dans leur camp. Ou bien lorsque certains jeunes sont tentés de manger des légumes et d'écouter Jean Ferrat... Un cessez-le-feu, ou du moins un dialogue, est-il possible ?