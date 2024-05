Des loups dans la bergerie

Guy Gilbert revient sur les origines de la Bergerie de Faucon, créée il y a cinquante ans. Une fois de plus, le " prêtre des loubards " témoigne pour tous ces jeunes en détresse rencontrés sur le pavé de Paris, délinquants, toxicos, suicidaires, auxquels il a décidé de consacrer sa vie. Avec lui, dans les gorges du Verdon, ils ont reconstruit la Bergerie, la Maison : celle où ils réapprennent ensemble, non sans douleur parfois, le dialogue, le respect de soi et des autres, la vie en société. On cultive, on maçonne, on s'occupe d'animaux. On rythme l'année par des fêtes profanes ou religieuses. Au fil de cette chronique d'une expérience éducative unique, surgissent des portraits, des itinéraires où se côtoient le désespoir et la violence. Et finalement l'espoir...