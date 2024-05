Sur la piste des Jeux antiques. Olympie, Delphes, Némée, Isthmia... en 50 infographies

On connaît tous l'existence des jeux olympiques antiques. On sait que ce sont les Grecs qui les ont inventés, que ça a disparu, et que Pierre de Coubertin les a ressuscités à la fin du 19e siècle. Mais on ignore souvent qu'ils n'étaient que l'une des grandes festivités jalonnant la vie des Grecs anciens, s'insérant dans un cycle de quatre ans, la Période, où se succédaient les Jeux pythiques, isthmiques, néméens et olympiques. Que certains grands athlètes, comme Milon de Crotone, ont vu leur nom traverser les siècles. Que ces jeux, qui imposaient une trêve entre les cités grecques habituées à se faire continuellement la guerre, ont participé à une globalisation sans précédent du monde méditerranéen. Ce beau-livre, illustré d'infographies, de cartes, de frises chronologiques, de fiches de personnalités connues, apporte un nouvel éclairage sur ces jeux sportifs antiques : l'entraînement des athlètes, leur alimentation, les festivités qui accompagnent les épreuves, mais aussi la place des femmes dans ces Jeux ou les enjeux géopolitiques, qui permettent de relier le passé au présent.