Les grands conflits contemporains. Approche géopolitique

Conquête pour les ressources naturelles, guerre en Ukraine, conflit des Bassines, question Kurde... Le monde contemporain est traversé de crises et de conflits. Ces situations conflictuelles relèvent de l'enchevêtrement et de la multiplicité de facteurs qui les constituent tant d'un point de vue spatial que temporel ; ce qui en fait des situations dynamiques qui évoluent plus ou moins rapidement et qui peuvent brusquement basculer dans le drame. Pour mieux comprendre ce qui se joue dans chacune de ces grandes crises contemporaines cet ouvrage analyse, de façon scientifique, les représentations que les différents protagonistes se sont forgés de leur territoire au cours de l'histoire, les rivalités de pouvoir et la façon dont s'exprime chacune des forces en présence. Un outil indispensable pour conserver un esprit de nuance au milieu des urgences qui nous entourent.