Les Forêts de Waldenstein

De son enfance, Wald ne garde que des bribes de souvenirs. Lorsqu'il revient à Waldenstein, une ancienne station thermale qu'il a fuie jadis, il ne sait pas encore ce qui l'attend. Le majestueux palace familial est à l'arrêt depuis longtemps. Seul Ambrose, le vieil organiste et sculpteur, veille sur le village à l'abandon, accompagné de son énigmatique apprenti. Waldenstein recèle bien des mystères assoupis dans ses forêts enneigées... Mais rien n'arrêtera Wald dans sa quête d'un passé hanté par les mensonges et les sortilèges. Porté par une plume ciselée, un roman envoûtant aux accents de conte nordique et de sombre féerie gothique. Stéphane Héaume est l'auteur de plusieurs romans dont Le Clos Lothar (Zulma, 2002, prix du jury Jean-Giono et prix Emmanuel-Roblès), Sheridan Square (Seuil, 2012, prix de la Ville de Deauville) et Soeurs de sable (Rivages, 2021).