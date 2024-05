Manga Philo. Toute la philosophie rélévée par le manga

PHILO & MANGAS : LES LECONS DE GATSU SENSEI ! Avouez-le, le portrait-robot du professeur de philosophie est plutôt celui d'un original un peu allumé ou d'un personnage hors d'âge ne jurant que par Platon et Nietzsche. Gatsu Sensei dépoussière complètement la philosophie en dessinant des parallèles entre les grands noms de la discipline et les héros des mangas les plus populaires ! Dans cet ouvrage, Gatsu Sensei vous livre toutes les clefs pour comprendre les concepts philosophiques élémentaires grâce aux mangas les plus lus : la justice dans One Piece, la liberté dans L'Attaque des titans, la morale dans Fullmetal Alchemist ou encore la conscience et l'identité dans Bleach... Les mangas vont vous aider à briller en philo ! Gatsu Sensei, créateur du format YouTube "Fullmetalphilo" et du compte TikTok aux 50 000 abonnés, en est intimement persuadé : s'ils sont souvent décriés pour leur dimension populaire et simpliste, les mangas sont pourtant une source de connaissances intarissable !