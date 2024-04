Poppik - Les animaux des océans. 1 poster + 59 stickers repositionnables

Un poster géant de 1 m de haut sur 68 cm de large accompagné de 59 autocollants... Chouette ! Un grand poster pédagogique, pour en savoir plus sur un sujet mystérieux : le monde des océans. L'enfant déplie le très grand poster de 1 m de haut, et il colle les stickers au bon endroit, en suivant les numéros indiqués. Le résultat est bluffant. Facile, et très addictif ! - Sur la grande affiche, on retrouve 59 éléments différents. La grande taille des animaux permet d'observer de près tous les petits détails qui font la particularité de chaque espèce... - Pour réaliser le poster, l'enfant doit observer, comparer, vérifier la le gende, manipuler les stickers. C'est tout cela qui va favoriser la mémorisation et la compréhension du sujet. Une belle manière de s'approprier un thème passionnant. - Le format monumental encourage l'enfant à terminer l'activité, car le poster trouve une seconde vie une fois terminé. On ne le jette pas : on l'accroche fièrement dans la maison ! - Ce produit est une excellente idée cadeau : à la fois éducatif, ludique et original !