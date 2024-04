Poppik - Tour du monde. 1 poster + 71 stickers repositionnables

Partons explorer les merveilles du monde grâce à ce grand poster pédagogique d'un mètre de haut ! En dépliant le poster, les enfants embarquent pour un voyage autour du globe à la découverte de 61 monuments et sites naturels exceptionnels. Ils composent eux-mêmes le poster, en collant les stickers repositionnables sur les endroits prévus. En se concentrant sur cette activité manuelle, ils apprendront à situer chaque élément sur tous les continents. - Le poster est bilingue : sur la même face figurent les légendes en français et sous-titrées en anglais. Un QR code permet d'accéder à la version orale du vocabulaire anglais, pour un apprentissage de la prononciation. - Dans ce Poppik, le monde dévoile ses trésors, avec 61 monuments et sites naturels célèbres comme la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu ou les dunes du Sahara. Chaque site est présenté dans la notice explicative qui accompagne le poster. Les enfants pourront ainsi en apprendre davantage sur l'histoire, la signification culturelle et les particularités architecturales de chaque lieu. - Une fois le poster terminé, ses dimensions impressionnantes en font une belle décoration que les enfants seront fiers d'avoir réalisée. - Poppik est une belle idée cadeau qui allie éducation, jeu et ouverture au monde. - Le poster et les stickers repositionnables sont imprimés en Europe (Espagne) sur un papier PEFC. Ils sont fournis dans une pochette plate, pour une empreinte carbone minimale.