Contester Parcoursup. Sociologie d'une plainte

"En attente" , "Oui" , "Oui si" , "Non admis" . Depuis 2018, les décisions produites par les plateformes d'accès à l'enseignement supérieur, Parcoursup puis Monmaster, génèrent anxiété et incertitude chez les élèves et leur famille, supplantant la crainte de ne pas obtenir le baccalauréat. L'émotion est telle que certains vont jusqu'à contester le verdict scolaire qui leur est opposé. Mais qu'expriment ses plaintes ? A partir d'une enquête entre sciences sociales et droit sur l'inscription en première année de licence, en master ou au concours de médecine, cet ouvrage s'intéresse aux effets des nouveaux modes de sélection sur les candidats, leurs proches mais aussi sur les institutions du supérieur elles-mêmes. La démarche des "usagers contestataires" , souvent issus de la classe moyenne, auprès des universités, des avocats et des juges révèlent les attentes et les aspirations des familles, la place que celles-ci accordent à l'enseignement supérieur dans leur construction sociale et l'importance qu'elles donnent à la notion de mérite.