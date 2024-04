L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes [EDITION EN GROS CARACTERES

Une odyssée incroyable et vraie ! En 1938, le jeune Woody s'est lié d'amitié avec deux girafes rescapées, comme lui, du grand ouragan de Nouvelle-Angleterre. Ingénieux et sans attaches, il s'est vu confier le rôle de chauffeur du convoi qui allait conduire ces surprenantes passagères du port de New York au zoo de San Diego, où elles étaient attendues. Une aventure de douze jours et un inoubliable voyage initiatique à travers l'Amérique de la Grande Dépression, qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu !