Production d'écrits CM. Le grand voyage, Edition 2024

Des situations de production d'écrits riches et variés pour développer les compétences et la créativité de vos élèves ! Embarquez vos élèves pour une aventure pleine de rebondissements : un voyage extraordinaire rythmé par la production d'écrits, par la blogueuse @tablettesetpirouettes 17 séquences d'apprentissage pour une année de production d'écrits, mais aussi des conseils pour stimuler l'imagination des élèves, les aider à organiser leurs idées, améliorer leur syntaxe et leur vocabulaire, et leur faire réinvestir des notions d'étude de la langue. Les enfants libèrent leur imagination, la méthode se veut ludique, créative, intensive et active ! Une pochette contenant : > Le guide pédagogique : - 33 séances détaillées, ludiques et pratiques. - Une grande variété d'écrits : la carte postale, l'affiche, le récit, l'écriture de recherche, le schéma annoté... - Des rituels d'écriture quotidiens à réaliser dans un carnet de voyage. - La mise en oeuvre détaillée de chaque séquence : objectifs disciplinaires et interdisciplinaires, indications pour la mise en oeuvre (durée, matériel et supports...), déroulé pas à pas, prolongements et lexique. - Des grilles d'évaluation pour évaluer les compétences en lien avec les productions d'écrits. - Des séquences de jeux pour rythmer l'aventure et pour s'amuser tout en apprenant. - Des liens avec l'EDL et diverses disciplines. - Et aussi des astuces pratiques pour aider les élèves ou stimuler leur imagination. > Le bloc ressources : Toutes les ressources pour la mise en oeuvre des séances : - Des fiches ressources perforées, en un seul ou plusieurs exemplaires, pour animer et faire travailler la classe : textes, photos, cartes, tutos, mémos, grilles d'écriture, énigmes... + les ressources numériques à télécharger : -Toutes les fiches ressources au format numérique pour la vidéoprojection ou l'impression. -Des documents audios. > Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : ecole. nathan. fr/activation_numerique