L'entreprise du paysage. La commande

La gestion d'un chantier paysager, quel qu'il soit et quel que soit le commanditaire, est un travail qui, comme tout travail de gestion, fait appel à des compétences, la toute première étant d'analyser la commande pour bien comprendre le contexte humain et technique. Des compétences de synthèse pour comprendre les enjeux technologiques et économiques, puis d'organisation pour réaliser aux mieux les travaux compte tenu du contexte et des enjeux sont aussi nécessaires. Cet ouvrage va vous permettre d'appréhender au mieux ces compétences. La première partie est consacrée à la commande publique, avec ses acteurs, ses procédures et les différentes étapes de déroulement (du besoin à la clôture du marché). La deuxième partie traite de la commande privée. Après quelques notions indispensables de comptabilité expliquées, les différents couts inhérents au chantier, puis le suivi et le bilan du chantier sont abordés. Un site compagnon enrichit ce guide en proposant des documents complémentaires qui précisent et approfondissent le contenu de l'ouvrage.