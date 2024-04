Management et Gestion - Enseignement optionnel 2nd Gale et Technologique. Edition 2024

Un ouvrage complet pour découvrir l'enseignement optionnel "Management et Gestion" en Seconde générale et technologique, qui s'articule autour de 18 étapes. Au court de chaque étape, l'élève est amené à découvrir, observer à travers des missions, s'organiser et s'auto-évaluer pour progresser. Une synthèse/carte mentale est proposée en fin d'étape. Les étapes sont réparties en 3 thèmes : - Thème 1 : S'engager et entreprendre, de l'intention à l'action - Thème 2 : Organiser et décider, des objectifs à l'action - Thème 3 : Evaluer et évoluer, dub pilotage au développement numérique. Contenus détaillés : - les objectifs et les notions - une chronologie par thème pour visualisation des étapes à venir - les compétences PIX à acquérir - des travaux à réaliser sur poste informatique - 3 enquêtes à mener pour découvrir les organisations - des QR Codes qui renvoient vers des sites web, des vidéos, des quiz interactifs - 14 fiches méthode pour aider les élèves à travailler en autonomie (en version numérique) - un lexique comportant l'ensemble des notions à acquérir.