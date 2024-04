Gestion et finance terminale stmg

Le programme est traité en reprenant en détail chacune des 10 questions de gestion structurées en 3 thèmes. Cet ouvrage actualisé prend en compte l'homologation du règlement ANC 2022-06. Il propose des ressources adaptées et diversifiées et de nombreuses applications exploitables en classe et en salle informatique. Dans cette nouvelle édition 2024, le chapitre 5 sur l'évaluation des immobilisations amortissables est totalement inédit et le chapitre 7 sur l'analyse de la profitabilité propose une nouvelle découverte des notions et plusieurs applications inédites. Les cas étudiés s'appuient sur des situations d'entreprise simples et concrètes permettant de poser les principes de gestion, de leur donner du sens. Le choix de PME-PMI est privilégié afin de se conformer au programme. Le lien avec le programme commun est établi tout au long de l'ouvrage. Les outils numériques sont mobilisés (Serious Game, exercices sur tableur et des quiz numériques sous Genially ou Learning Apps). L'approche pédagogique favorise systématiquement une découverte des concepts du chapitre par l'observation puis l'analyse. Une fiche spécifique sur le Grand oral accompagnée d'une vidéo de mise en situation de l'oral à l'examen. Des fiches méthode et un PCG simplifié, conforme à la nouvelle règlementation, propose tous les comptes indispensables.