Athènes et les îles, expériences secrètes. Insolites et authentiques

Les guides "expériences secrètes" , une nouvelle façon de voyager. Jouez les Robinson à Patmos, les gastronomes à Tinos. Découvrez les repères de pirates et les plages lunaires de Milos, les secrets de longévité des habitants d'Ikaria, avant d'apprivoiser Athènes à travers son meilleur bar jazz, ses tavernes cachées, en débarquant chez un artiste grec ou à la cours des miracles. Plus de cent adresses à Athènes et dans les îles, chacune accompagnée de son expérience. On vous suggère toujours avec qui et quand y aller et on ajoute des suggestions d'expériences à vivre, parfois sérieuses, parfois farfelues. Place au slow travel et à la vraie vie locale. On lève la tête et on profite de spots insolites hors des sentiers battus, ou d'expériences secrètes dans des lieux incontournables.