Le bourdonnement de la guerre Tome 2 : La chute du palais Impérial. Partie 2

Il est temps de payer le prix du mensonge. LE SANS-NOM. En tant que gardien, le devoir de Soren est de se prémunir contre les morts, mais il n'a jamais été formé pour se prémunir contre son coeur. Même les secrets les plus sombres ne peuvent rester cachés éternellement, et lorsque les mensonges sont révélés, le prix qu'il paie pour son silence pourrait bien être sa perte. L'EMPEREUR. Vanya a reçu la bénédiction de son Etoile-dieu devant les autres maisons, ce qui lui apporte à la fois la légitimité dont il a besoin mais aussi lui assure d'être plus que jamais une cible pour ses détracteurs. Heureusement, Soren est à ses côtés... cependant une trahison indicible plane et menace tout ce pour quoi il s'est battu jusqu'ici. LA REBELLE. Si Caris a retrouvé son amant, il n'est malheureusement plus celui qu'il a été. Son périple en compagnie d'Honovi et Blaine va la mener sur les terres des Gardiens, qui représentent sa seule chance de sauver Nathaniel, mais sur lesquelles plane aussi une grande menace. LA REINE. Ses machinations prennent forme ; la première salve d'une bataille sanglante est lancée, dont les répercussions se refléteront sur l'ensemble de Maricol. #Fantasy #Steampunk #MM #FF #Guerre #Royauté #Politique #Action Ce tome comprend la deuxième partie du livre 2 The Emperor's bone palace.