La fille du bourreau. Céleste

Et si la fille d'un bourreau pouvait changer l'Histoire de France ? Et si la fille du bourreau pouvait changer l'Histoire de France ? Paris, 1649. Le carrosse de la famille royale, fuyant les révoltes dans la capitale, bascule dans la Seine. In extremis, Céleste Clercy, la fille du bourreau, sauve le jeune Louis XIV de la noyade. Par cet acte de bravoure, et malgré elle, Céleste lui révèle son plus lourd secret, provoquant une alliance inattendue. Mais l'impensable rencontre de la fille du bourreau avec le magistrat Nicolas Fouquet bouleverse tout. Une saga éblouissante dans le Paris du XVIIe siècle aux premiers rayons du Roi-Soleil. "Un mélange d'histoire et de romance". Livre Hebdo Céline Knidler est née en 1983 à Paris. La Fille du bourreau est son troisième roman.