La véritable histoire de Gustav. Le messager du débarquement. Le messager du débarquement

Né en 1942 près de Portsmouth (Angleterre), Gustav débute sa carrière militaire au pigeonnier de la Royal Air Force. Il ne faut pas longtemps pour qu'il se forge, dans l'armée de Sa Majesté, une réputation de pigeon fiable et rapide. Pour cette raison, Gustav est sélectionné fin mai 1944 pour accomplir une mission de la plus haute importance. Embarqué à bord d'un navire du Débarquement, alors que les communications radio sont coupées, Gustav doit prévenir l'Angleterre du succès de l'opération Overlord. Malgré les combats, Gustav parviendra-t-il à parcourir les 240 kilomètres qui le séparent de l'Angleterre ? Et transmettre la bonne nouvelle ?