Journal d'une bataille est le récit d'un combat intérieur. Un journal intime où Cyril Pedrosa propose 92 dessins, complétés en regard par des textes écrits au fil des mois, mais ne constituant pour autant pas des prolongements de la partie illustrative. Une écriture " autobio-graphique " fragmentaire mais régulière, qui permet à l'un des auteurs les plus innovants et populaires de son époque de parler de ses recherches liées au dessin mais également de son observation du monde pendant une période s'étalant de juin 2022 à décembre 2023. Un album fort, touchant, remarquable, qui pousse la bande dessinée dans ses retranchements, et où le lien effectif entre image et texte n'est pas narratif mais purement émotionnel, laissant s'incarner avec une puissance stupéfiante la colère, la joie, les peurs, hier, maintenant et demain.