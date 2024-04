Une vie en dessins, Lambil et Cauvin, Les Tuniques Bleues

Avec plus de 21 millions d'albums vendus, Les Tuniques Bleues est une des représentations du western les plus fortes de la bande dessinée franco-belge. Elle traite, entre autres, de l'absurdité de la guerre et la valeur de l'amitié dans les circonstances les plus extrêmes. Raoul Cauvin et Willy Lambil sont pourtant restés des personnalités discrètes, largement ignorées des cercles académiques. Ce premier beau-livre dédié à leur travail comble un réel manque. Plus de 200 planches originales scannées et reproduites avec soin témoignent du triomphe du dessin de Lambil au service d'une narration exemplaire signée Cauvin !