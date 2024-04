Kowloon Generic Romance Tome 9

Les souvenirs de la vie quotidienne de ce monde se reflètent tristement dans les lunettes de Reiko Kujirai. Mais que représente ce monde pour Kudô ? Et si Kowloon disparaissait ? Je me fiche des tragédies, puisque l'avenir dépend de la version absolue de moi-même. Au-delà des sentiments mutuels et du quotidien où nous nous croisons, la nature véritable de Kowloon se dévoile.