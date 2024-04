Petit Poilu Tome 29 : Dans la bouche de Profitroll

Rapetissé lors de son passage dans un étrange chemin, Petit Poilu atterrit dans un garde-manger bien rempli. Installé sur une part de gâteau, il y rencontre Soussou, une gentille souris. Mais voici que Profitroll, l'enfant troll, saisit la part de gâteau et l'enfourne dans sa grande bouche de glouton ! Assis sur la langue de Profitroll, au coeur d'une bande de dents plus cariées et cassées les unes que les autres, Petit Poilu va tout faire pour sauver les pauvres petites dents de lait ! Un album sous le signe de l'aide et l'entraide !