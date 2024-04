Poète avant tout. Ainsi se définissait Roberto Bolano. Plus connu pour son oeuvre romanesque, Roberto Bolano n'a pourtant jamais cessé d'écrire de la poésie. En plus de L'Université inconnue, projet poétique publié de manière posthume, le présent recueil rassemble près de soixante-dix poèmes parus dans des revues, plaquettes et autres volumes collectifs à ses débuts littéraires et restés pour la plupart inédits. Dans chacun d'eux, Bolano approfondit les thèmes fondamentaux de sa vie et de son oeuvre : l'amour, la mort, l'exil, la littérature... Son avant-gardisme et sa tension poétique font de Bolano l'un des représentants les plus singuliers de la poésie chilienne. "On trouve de la poésie cachée dans les romans de Bolano mais aussi des romans inachevés dans sa poésie". Manuel Vilas Né en 1953 au Chili, Roberto Bolano s'installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l'auteur des romans cultes Les Détectives Sauvages et 2666. Il meurt en 2003. Traduit de l'espagnol (Chili) par Jean-Marie Saint-Lu et Robert Amutio