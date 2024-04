La cathédrale Saint-Étienne de Cahors. 900 ans d'histoire. 900 ans d'histoire

La cathédrale Saint-Etienne de Cahors, classée au titre des monuments historiques depuis 1862, se dresse au centre d'un site patrimonial remarquable. Composante, avec le pont Valentré, du bien UNESCO "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" , ce fleuron du patrimoine médiéval cadurcien, dressé depuis plus de 900 ans, méritait amplement une nouvelle monographie. Consacré en 1119, l'édifice actuel s'élève à la place de la basilique que l'évêque Didier fit construire au VIIe siècle. L'architecture de la cathédrale de Cahors témoigne de ses remaniements successifs. Elle se distingue par un magnifique portail roman ouvrant sur son flanc nord, une rare couverture de coupoles, des parties gothiques et un décor intérieur exceptionnel. En outre, la cathédrale abrite l'insigne relique de la Sainte Coiffe, un élément du Saint Suaire qui aurait couvert la tête du Christ après sa mort. Aujourd'hui peu connue, elle a suscité au cours des siècles une vénération à l'origine de la création d'oeuvres destinées à en magnifier le culte. Le présent ouvrage est le fruit d'un colloque tenu à Cahors en 2019. Richement documenté et illustré, il s'impose comme l'unique référence permettant de découvrir les multiples facettes de ce monument emblématique du Lot.