Tous au lit !

"Les dents... pipi... et au lit ! Allez, on éteint maintenant. C'est l'heure ! Chut, plus un bruit... " Quand vient l'heure de se coucher, en voilà six qui sont bien décidés à s'amuser... Et quand Lapin chasse du lit ses copains un par un, quel bazar ! Finiront-ils donc par obéir et se mettre au lit ? Un livre avec des pages découpées pour découvrir les scènes avant/après hilarantes ! Un album sur le coucher plein de rires et de surprises... jusqu'à la fin !