L'effet micro-stress. Traiter les petits problèmes qui prennent trop de place

La mode durable est encore très marginale. La production et la consommation doivent être questionnées, repensées, discutées et enseignées, afin d'en avoir une vision critique et ainsi la faire évoluer. La mode durable répond à des enjeux économiques, enjeux environnementaux, enjeux sociaux. Relever ce défi d'ampleur passe d'abord par la formation des étudiants, acteurs futurs du secteur de la mode. Les sciences de gestion, et le marketing en particulier, ont un rôle majeur à jouer dans cette transition. Cet ouvrage propose un éclairage approfondi sur le modèle de mode durable, afin de comprendre les enjeux qui l'entourent, les pratiques des consommateurs et des entreprises dans ce domaine, ainsi que les freins et les défis à relever. - Fondé sur la logique d'un "marketing durable transformateur", une boîte à outils facilitant l'accélération de la transition dans ce secteur - S'appuie sur des recherches académiques et de nombreux exemples concrets. - Enrichi par le regard de chercheurs de différentes disciplines (marketing, psychologie de la consommation, histoire, anthropologie, chimie, économie) et le témoignage de professionnels exerçant dans des institutions et entreprises variées.