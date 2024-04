Photographica no 8. Prix, coût, valeur : pour une histoire économique de la photographie

La question du prix, du coût ou de la valeur de la photographie permet d'expliquer parfois la généralisation de certaines techniques plutôt que d'autres, le développement ou, au contraire, les freins présents à leurs usages dans tels ou tels cercles sociaux. Cependant, les rapports complexes qui s'établissent entre les évaluations quantitatives (le prix par rapport au coût) et qualitatives (la valeur) des images photographiques sont rarement confrontés. Comment se déterminent ces différentes échelles ? Quel est le prix de la photographie et de sa pratique ? Quels sont les coûts de sa généralisation, voire de sa valorisation ? En tentant de quantifier et de comprendre les fluctuations qui affectent, conditionnent et relient ces variations dans le champ de la photographie, il s'agit d'essayer de dépasser l'opposition entre valeur d'usage et valeur d'échange. Ce numéro de Photographica s'interroge ainsi sur les systèmes de valeurs attachés à l'objet photographique, à sa production, sa circulation et sa patrimonialisation, qui permettent d'en esquisser une histoire économique, et donc sociale.