Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?

Dieu, comment peux-tu permettre cette souffrance, ou cette injustice ? Tu ne te soucies pas de moi, de mes proches, de ce monde... ? Ces questions te sont-elles familières ? Elles sont peut-être présentes en toi en ce moment même. Ce ne sont pas les raisons qui manquent. Peut-être une grosse épreuve que tu traverses, ou quelquA´un dA´aimé qui souffre. Et ce flot constant de nouvelles horribles aux infos, qui génèrent crainte et angoisse ! Les grandes questions qui te préoccupent méritent des réponses solides et étayées. Dans ce livre, Chris Morphew nous invite sur le chemin de la découverte de qui est Dieu. Tu reproches peut-être à Dieu la souffrance dans ce monde, mais as-tu réfléchi aux raisons que Dieu aurait de la permettre ? Sache avant tout quA´espoir et réconfort sont possibles. Alors, cA´est parti pour enquêter avec Chris ?