Aux portes du pouvoir. RN, l'inéluctable victoire ?

Le RN à l'Elysée : chronique d'un séisme annoncé Marine Le Pen et le Rassemblement national peuvent-ils perdre la prochaine présidentielle ? Alors que la classe politique qui dirige le pays depuis près de quatre décennies est en butte à des records de défiance, de colère et de rancoeur, l'héritière du FN, devenue une figure familière et rassurante, occupe aujourd'hui cette place centrale qui prédispose à diriger l'Etat. Nous plongeant dans la machine du RN à la veille d'une victoire qui, inconcevable il y a peu encore, semble aujourd'hui inéluctable, Arnaud Benedetti mène l'enquête. Révélant la chronique de cette marche à l'Elysée, il esquisse aussi ce que pourrait être la France du " jour d'après "...