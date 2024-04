Des fois, j'écris des trucs

" Il gagne toujours, le temps. Pour le balayer vers la poussière, il m'arrive d'écrire ou plutôt de griffonner ce qui me passe par l'encéphale, le palpitant. Au mieux j'écorche. J'estime un peu trop les écrivains qui donnent à la tournure et au style un temps que je n'ai pas même pas à m'offrir pour me mettre à leur hauteur. Ecrit-vain, voilà, c'est mieux. Le travail se moque du talent alors je vais le dire comme je le pense : Des fois, j'écris juste des trucs. " Wad'z a un regard singulier sur la vie qui n'appartient qu'à lui. Il le partage sur sa page Instagram sous le nom de @Koul_bel_khobz. Suivi par plus de 13 000 followers qui lui réclament depuis longtemps ce recueil d'aphorismes, il a choisi ses plus belles pensées pour cet ouvrage