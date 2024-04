New York City. 14e édition

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un guide conçu pour les voyages en profondeur, avec un maximum d'informations pour organiser un séjour à New York en fonction de ses intérêts, du temps et du budget disponible. Les principaux musées et monuments décrits dans le détail : Metropolitan Museum of Art, Central Park, MoMA, Empire State Building... Des suggestions d'itinéraires sur plusieurs jours, et des promenades commentées dans les différents quartiers. Un aperçu en photos des meilleures expériences d'un voyage à New York : musées, espaces verts, vie nocturne, panoramas, hors des sentiers battus... Des focus sur la scène gay et lesbienne, les activités en plein air, le shopping, le voyage en famille... De nombreux plans généraux et détaillés pour chaque quartier, et une carte détachable de la ville.