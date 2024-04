Alberto Magnaghi. Le projet territorialiste : une anthologie

Le projet d'ouvrage rassemble la traduction de 15 textes inédits en français d'Alberto Magnaghi, architecte et urbaniste et professeur émérite de l'Université de Florence, sa postface "La pensée critique. Pour université de la liberté" ayant été rédigée spécifiquement pour intervenir en conclusion de l'ouvrage. Ces traductions constituent une valorisation d'un travail de recherche initie ? dans le cadre d'une recherche de doctorat (2012-2016) sur l'école territorialiste italienne mais non directement retranscrits dans la thèse (https : //theses. hal. science/tel-01508526). Leur présentation, annotée et introduite, vise a` éclairer la posture et le parcours d'Alberto Magnaghi sur plus de trente ans (1982-2020) entre recherche, action et formation. Ce parcours articule en effet étroitement positionnement théorique, action pratique et mise a` l'épreuve des méthodes et des concepts a` travers d'une part, la participation a` des démarches institutionnelles et/ou citoyennes d'urbanisme et d'aménagement et d'autre part, la réforme des enseignements en matière de planification et de projet urbain et territorial au service d'une "transformation écologique des établissements humains" . L'ouvrage distingue trois époques. La première intitulée "Recherche et Projet" retrace le passage d'une recherche engagée en faveur d'une refondation biorégionale de l'urbanisme à l'expérimentation d'une démarche de projet territorial mobilisant les "énergies" de la société locale. La seconde "Didactique et Politique" est marquée par l'arrivée d'Alberto Magnaghi en Toscane où il reçoit un accueil favorable des institutions locales lui permettant de développer un parcours de formation propre au sein de l'université et de développer ses théories-pratiques en appui sur un réseau volontaire d'élus et de techniciens. La troisième et dernière partie "Réflexivité et Paysage" témoigne des expériences menées dans un contexte d'évolution du cadre légal sur la protection et la valorisation du paysage qui devient un levier pour la mise en oeuvre de l'approche territorialiste dans la planification territoriale dans un rapport de réflexivité permanent aux travaux menés précédemment. A la différence des précédents ouvrages de l'auteur publiés en français qui livrent sans les distinguer des expériences pédagogiques, institutionnelles et des apports théoriques, ce projet a pour objectif de porter un regard analytique sur une posture réflexive constitutive la démarche de recherche en urbanisme, aménagement architecture et paysage, aujourd'hui méconnue en France et porteuse d'enseignement dans un contexte d'évolution des pratiques comme des formations.