Le ranch de Silver Horse Tome 4

Tout est possible à Silver Horse, le ranch des deuxièmes chances ! Belle s'apprête à participer à un important concours de saut d'obstacles alors que ses grands-parents viennent d'Angleterre lui rendre visite. Cependant, ces joyeuses retrouvailles familiales sont assombries par les problèmes d'anxiété sociale de Grace, la petite soeur introvertie de Belle. Après avoir rencontré des difficultés à l'école, Grace se renferme sur elle-même et n'adresse plus la parole à sa famille. Cela attise les tensions. Comment Belle pourrait-elle l'aider ? Comment redonner à Grace sa joie de vivre ?