Tisseurs de sorts

"L'apparence innocente des Sauvages est un leurre. Cette forêt est aussi étrange, immense et dangereuse qu'on le raconte". Au pays de Raddith, terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en héron ou privé de son ombre est un risque que court tout un chacun. Seul Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis. Comme quand un inquiétant messager vient les trouver, lui et sa meilleure amie, pour leur confier une périlleuse mission au cour des Sauvages.