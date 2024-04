L'Alekhine modernisée. Tome 1

Bien connu pour son jeu imaginatif et plein de ressources, le grand maître Christian Bauer a exercé son talent à explorer en profondeur la défense Alekhine. Indispensable si vous êtes un adepte de cette ouverture provocatrice, ce livre vous sera aussi très utile si vous jouez 1. e4 avec les Blancs et ne voulez pas vous faire surprendre. Le tome 1 couvre l'attaque des 4 pions, la variante d'échange et les lignes secondaires.