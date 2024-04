Les ponts thermiques en travaux neufs et en rénovation. Mieux les connaître pour mieux les traiter, 2e édition

Les ponts thermiques sont des zones de moindre résistance dans l'enveloppe du bâtiment dues à une absence ou à une dégradation locale de l'isolation, créant ainsi des échanges thermiques entre l'intérieur et l'environnement extérieur. Les ponts thermiques peuvent entraîner des pertes énergétiques significatives à travers l'enveloppe, ils sont à l'origine de désordres liés à la condensation et sont une source d'inconfort thermique (10 % à 40 % de déperditions caloriques supplémentaires en hiver, surchauffe en été). Ce guide fait le point sur les ponts thermiques, tant au niveau des parois (ponts thermiques intégrés) qu'au niveau de l'enveloppe (ponts thermiques des liaisons). Il permet de localiser et de quantifier les ponts thermiques courants par système constructif dans le neuf et dans l'existant et propose un panel de solutions de traitement (attention à l'utilisation de solutions non traditionnelles qui ne bénéficient pas d'une évaluation technique : Avis Technique ou Appréciation Technique d'Expérimentation). Ce guide a pour but de sensibiliser les professionnels à l'impact des ponts thermiques dans l'enveloppe isolante du bâtiment et dresse un panorama clair et complet des règles de l'art pour les traiter efficacement en travaux neufs et en rénovation. Facile d'accès, didactique, il est rédigé par un expert CSTB du domaine. Cette nouvelle édition du Guide pratique "? Les ponts thermiques en travaux neufs et en rénovation" s'inscrit dans le contexte de la RT 2012 et de la RE2020. Le traitement des ponts thermiques est indispensable dans les bâtiments neufs ou existants pour réduire la consommation énergétique et préserver le confort et la santé des occupants. Cette deuxième édition bénéficie d'une nouvelle maquette et d'une nouvelle couverture. L'accent est mis sur les différentes approches en travaux neufs mais aussi en rénovation faisant écho à la politique gouvernementale d'amélioration de l'efficacité énergétique du parc immobilier existant.