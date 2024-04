Zinello, âne des alpages - Un printemps mouvementé

C'est le printemps. Les alpages se couvrent de fleurs pressées de s'épanouir dans la lumière du printemps. Il est temps de remonter au refuge du bonheur. Zinello et Clarinette sont prêts à faire leur part en portant provisions et ustensiles. Ils s'élancent gaiement sur le chemin avec toute la petite famille, pour une installation pleine de bonne humeur et de soleil. Mais la disparition mystérieuse de Carline et Nigri, les deux jeunes ânesses, va rapidement inquiéter la communauté. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'audace et de courage pour sauver les petites ! Heureusement, Frantou et Zinello n'en manquent pas ! Un grand roman d'aventures en montagne pour les enfants de 7 à 107 ans.